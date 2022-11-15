【金融科技】時富金融　獨特大數據投資吸客吸人才

歷史悠久，也可歷久常新，代表承諾和改變，就如今年慶祝50周年的時富金融 （00510） 近年由傳統經紀業務，成功轉變為財富管理專家，打造為大中華地區客戶提供投資及財富管理服務，包括投資及證劵、企業財富管理、私人財富管理、資產管理及家族辦公室，打造全方位金融服務平台。

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與時並進 精益求精

談與時並進，時富金融集團副行政總裁及執行董事關廷軒表示：「我們堅守創新積極的原則，精益求精，應用先進的金融科技，為客戶提供多元化金融及財富管理服務。」

時富金融自1998年開發香港首個網上證券交易平台以來，一直積極推動金融科技發展，滿足客戶投資理財需要。

關廷軒形容：「金融科技已形成全新生態圈，多個領域都引入了全新技術幫助客戶掌握實時數據，市場信息和世情變化，以便作出投資決策。」時富進一步推出全港首個利用大數據分析及人工智能等先進演算系統，作為手機交易應用程式，客戶透過APP「Alpha i （阿爾發易）」便能全天候管理投資組合。

大數據精準投資 突破人類所限

科技的好處，就是專門針對「運作痛點」，讓判斷變得更加精準，變相就能降低風險。關廷軒解釋，「投資者普遍易受市況波動、情緒等因素影響決定，程式相對可做到低延時、避免情緒影響投資決定，透過歷史數據分析價格走向，充分增强投資策略的收益。」

股票、期貨，牛熊證、以至新興的數字貨幣都能通過數學模型預測價格走勢，程式投資優勝之處就是能突破人類能力所限，24小時同時監控多個市場，及實時精準調整多元資產的投資組合。

「2017年我們在內地推出運用量化交易的私募基金，以大數據分析，因應多種因子幫助基金經理更加精準快速買賣，平均年回報率近30%。今年亦於香港推出類似理念的開放式公募基金『時富優越價值股票基金』，為客戶爭取最大投資回報。」持續創新突破已成為時富作為資產及財富管理專家於市場上的獨特性。

為客戶量身訂造 貼合所需

隨著粵港澳大灣區不斷發展，超高淨值人士數目及資產規模均持續增加，對財富管理需求大增。近日有報告指香港私人財富管理業呈穩健增長趨勢，特區政府亦積極推動香港成為國際資產及財富管理中心，關廷軒表示，香港作為國際金融中心，資金進出自由，稅制簡單，法規透明，所以在財富管理業務方面，有非常大的發展空間。

作為獨立第三方財富管理平台，時富如何做好「以客為先」， 關廷軒舉例，「客戶可能會在銀行或保險公司大力推銷下，買了並非自己所需的產品。而我們卻是根據客戶目標與需要，提供更全面兼更具彈性的環球理財產品，將傳統複雜的投資流程，量化成客戶真正所需的新一代數碼理財方案。」

除此之外，時富還提供香港較少有的企業財富管理服務，主要為企業和老闆提供保本生息的理財產品，甚至提供投資理財策略、財務諮詢及不同企業服務，亦提供度身訂造的信貸融資方案，助企業靈活周轉。

現時家族辦公室於大中華區的需求日益殷切，富二代怕「富不過三代」，所以時富又衍生了資產管理、家族傳承管理、家族事務服務等，以協助創富傳承，促進家族融洽成長。

時富更提供一站式海外移民、投資、留學顧問服務，例如在全球物色、篩選和審核優質房地產項目、提供適合的海外學校選擇及相應的升學培訓課程、定制多元化海外投資方案等等，繁瑣細節如申請當地銀行按揭及稅務規劃等，時富也會安排跟進，助客戶由籌備至安頓以一站式的服務，令客戶全程輕鬆無憂。

拓展團隊捉緊機遇

人才仍然是業務拓展至關重要的環節，因此，時富計劃未來一年增聘200名員工，以滿足財富管理市場增長需求，提供多元化的產品與服務。

在新一階段的發展，時富推出全新品牌形象，關廷軒介紹：「全新橙黃色標誌爲時富注入更多活力，並突出『時』的元素，寓意突破向上，與時並進，同時代表我們專業地管理客戶財富，助他們『時機把握 ‧ 富足一生』。」

於未來，時富將開放平台予客戶利用自己的投資策略自動化交易，關廷軒表示：「不少投資者都會網上自學編寫交易程式，我們看到這趨勢正在迅速增長，因此計劃提供相關服務。」

記者：陳文政