打印量自選彈性打印機租用計劃　助企業靈活控制成本

對中小企來說，開源節流實為一大重要課題，要降低成本就要從公司日常營運入手。中小企如果想靈活控制打印成本，現在可以「上台」租用打印機服務。Brother的「自由印 ‧ 一費無憂」計劃為中小企度身訂造，每日低於$7（港元，下同），合約期限短至兩年起，印量每月可自由調配，最大化成本效益，助中小企集中火力發展業務，應對瞬息萬變的市場。大型企業亦可考慮不同部門按需求租用合適的打印機，減少共用大型影印機而不小心洩露機密資料的情況，同時亦可增加彈性，員工不用排隊共用一部打印機。

打印機作為辦公室的必備幫手，遇上失靈時必定影響工作效率。「自由印 ‧ 一費無憂」計劃為客戶提供「五項無憂保證」，除了基本的維修保養外，更針對中小企業制定超短期合約、彈性每月打印量、全自動報錶監管、主動管理及補充耗材，務求客戶在整個租用方案的周期無後顧之憂。

無憂短期合約 靈活調動打印量

「自由印 ‧ 一費無憂」計劃的「合約期內靈活調配打印量」，打破慣常每月結算的傳統，以合約期作總計算單位，超出合約期內的免費打印量才會額外按量收費。以選用A4黑白多功能打印機 MFCL6900DW為例，簽約36個月，免費總印量高達70,000張。客戶可針對辦公室打印量的淡旺季作調整，只要總用量不超過70,000張即可。客戶毋須擔心用不完的打印資源會被浪費，亦可使成本效益最大化。

▲ 「合約期內靈活調配打印量」以合約期作總計算單位，方便用戶自由調配。

全自動售後耗材補充及管理

Brother擁有專業服務團隊，貼心為客戶提供全自動式售後服務。「自由印 ‧ 一費無憂」以軟件工具管理打印機，毋須人手按月報錶，全自動化傳送耗材及打印機狀況予團隊，及時安排送貨補充。以系統掌握耗材，可騰出更多時間專注業務發展，而合約期內更包括無限次上門維修服務，不用擔心維修費用昂貴。

破底價月費 多款新機型號切合需要

Brother「自由印 ‧ 一費無憂」計劃的月費低至$199起，提供不同功能、高低印量的打印機供客戶選擇。其中包括體積較小的座檯打印機，有效節省辦公室空間，或功能強大的多功能打印機等。例如提供雙面打印的A4 黑白鐳射打印機HLL6200DW，其打印速度可高達每分鐘50頁。若公司需打印大尺寸文件，可選擇Brother簡易充墨式（Refill Ink Tank）A3多功能彩色打印機MFCT4500DW，此機型能打印細緻且彩色鮮明的圖像，印製報表、圖則等。另外，如需要多功能及打印速度高的彩色打印機，可選擇A4彩色鐳射多功能打印機MFCL8900CDW，此型號每分鐘可打印31頁黑白/彩色文件，具備全自動雙面功能及5" 彩色觸控式顯示屏。

▲ 「自由印．一費無憂」計劃的打印機選擇眾多，包括有效節省辦公室空間的座檯式打印機，以及功能強大的多功能打印機等。

輕增值流程管理優化客戶業務

在基本月費計劃之外，計劃亦設輕增值流程管理方案，透過安裝附加功能和應用程式到現有硬件，優化客戶使用體驗，包括自訂使用者介面 （Custom UI）、條碼應用程式 （Barcode Utility） 和安全打印（Secure Print+）等（需另付費激活），客戶可按實際需要，簡易加添這些功能。

自訂使用者介面（Custom UI）功能，可供客戶根據需要自訂個人化的工作流程，如「文件掃描目的地」，有效完善用家體驗，提升工作效率及減少錯漏。條碼應用程式（Barcode Utility）可把帶有條碼的批量文檔即時掃描及自動化分類，有助節省大量人力物力及減少出錯。

此外，安全打印（Secure Print+）容許用戶透過具有NFC（近距離無線通訊）功能的身份證明卡來列印所需的文件，並可管理個別使用者的使用權限，有效保護企業機密文件，及確保打印文件流通的安全性。

▲ 安全打印（Secure Print+）容許用戶透過具有NFC（近距離無線通訊）功能的身份證明卡來列印所需的文件。

查詢優惠及新客戶特選三重優惠

現時Brother為客戶查詢及新客戶提供限定優惠，首30名查詢及成功會面之客戶，可獲$100超市現金禮券；首20名訂購客戶，可額外免費延長3個月*服務期，並獲贈$100超市禮券，並享有優惠價$498購買手提式藍牙標籤機PTP300BT（原價：$598）；現有客戶成功推薦一位新企業客戶訂購36個月或以上的計劃，可各得$200超市禮券**，禮品及優惠滿額即止。

▲ 現時Brother為新客戶提供不同的限定優惠及禮品。

*只限指定打印機標準月費計劃

**新客戶需訂購$300或以上的月費計劃

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