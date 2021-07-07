冰島「4天工作周」試驗成功！研究：86%員工獲僱主縮減工時

▲ 冰島自 2015 年起展開「4天工作周」的實驗，結果大獲成功。

冰島自 2015 年起展開「4天工作周」的實驗，結果大獲成功。在工時減少的情況下，勞工的生產力不但能維持相同水準，甚至更進一步提升。研究亦發現，該國現時有 86% 的勞動人口已獲僱主縮減工時，或有權與資方商議工作時數。

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據《BBC》報導，該實驗在 2015 年至 2019 年期間進行，由冰島首都雷克雅未克（Reykjavik）市議會、冰島聯邦政府以及工會共同合作，試行「4天工作周」的優缺點。實驗有超過2,500人參與，涵蓋幼稚園、辦公室、醫療等行業，佔冰島勞動人口的 1.3%。在實驗期間，勞工每周的工作時數由 40 小時減至 35 至 36 小時，且薪金不變。

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實驗完結後，英國專門研究勞動的智庫「自主」（Autonomy）及冰島智庫「永續民主協會」（Alda）於上月發表研究報告「GOING PUBLIC: ICELAND’S JOURNEY TO A SHORTER WORKING WEEK」。報告指出，幾乎所有參與實驗的組別出現工作過勞（Burnout）及壓力的情況減少，加上休息時間增加、工作和生活得到平衡，令勞工在職場上的生產力維持不變，甚至得以提升。

雖然減少工時可以讓勞工得益，但要維持產出及服務量也是一大挑戰。報告指，個別工種因縮減工時而要增聘員工，如醫護行業，這或會令冰島政府每年的開支增加 42 億冰島克朗（約2.6億港元），但報告強調支出只佔國家整體財政預算的一小部分。「自主」研究主管 Will Stronge 形容，這項最大規模的縮短工作周試驗取得「巨大成功」，認為公共部門可成為縮短工時的先驅，指其他國家政府可從中參考。此外，試驗成功後，冰島現時有 86% 的勞動人口已獲僱主縮短工時，或者僱主在合約上賦予勞資雙方協商縮短工時的權利。

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記者：廖淑瑩