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【ESG】日本造紙商轉型遇困難　首推蔬果再造紙拓商機

商管策略 17:43 2021/07/06

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紙張是人們的日常用品，但隨著社會的環保意識增加，有社會人士開始思考，製造紙張的原料會否對環境造成破壞。日本有老牌製紙商正好遇上轉型困難，嘗試用棄置蔬果製成環保紙，開拓環保市場。

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在 1919 年成立的「五十嵐製紙株式會社」，以生產牆紙、日式拉門的隔紙為主要業務。但 2019 年生產紙張的原料如雁皮、三椏及黃蜀葵等出現短缺，品牌透過自行種植所需原料，意識到等待收成仍需要一段時間，於是就想出利用廢棄的蔬果製成環保紙張「FOOD PAPER」。

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環保紙 FOOD PAPER 使用大量蔬果和香料作原材料，例如洋蔥、紅蘿蔔、提子等，而紙張放置一段長時間後仍可聞到蔬果味。品牌除了推出紙張，亦推出筆記簿、紙袋等產品，未來亦計劃大規模生產，有望成為標準紙張。

【環保潮流】日本 Starbucks 9 月起全面使用紙製飲管 盼 2023年 減廢 50%

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記者：廖淑瑩

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