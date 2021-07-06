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【職業博覽】教育及職業博覽7月15日開幕　提供逾2000個就業機會

業界頭條 18:26 2021/07/06

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隨著新冠肺炎疫情稍為緩和，多個實體展覽陸續復辦。其中教育及職業博覽，將於 7 月 15 至 18 日在灣仔會展舉行，場內將提供超過 2 千個就業機會，並首次設立四大主題職業日，介紹各行業的就業趨勢。

3 月工資及薪金總額統計 運輸業工資指數按年跌 2.1% 跌幅最多!

香港貿發局助理總裁張淑芬表示，今年博覽將與書展、運動消閒博覽及零食世界同期舉行。展覽將設有升學、進修及就業展區，場內提供 2,600 個就業機會，包括公私營機構。場內設有四大主題職業日，包括「建造職專發展」、「機電工程」、「技能日」，以及「醫護就業簡介」，介紹不同工種的入行途徑。

【職場招聘】香港人口老化　美容、建築及飲食招聘中高齡求職者　月薪最高15,000元兼有雙糧

本地初創企業社區平台 WHub 今次將聯同 9 間初創企業到場進行招聘。WHub 企業夥伴關係助理葉順瑩表示，現時初創公司對有科技資歷的人士有需求，例如在招聘市場營銷等職位時，很多時都會涉及科技等領域，加上現時非同質化代幣（NFT）及虛擬貨幣興起，令初創對科技人才需求大增。

【大灣區調查】渣打調查：大灣區營商信心續改善按季升5.7　受惠於生產訂單需求熾熱

記者：廖淑瑩

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 廖淑瑩

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