  • 31°C
香港時間 : 2021708日 (週四) 18:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

罐裝甜品有商機？　日本甜品店推「甜品易開罐」24小時自動售賣機拓客源

商管策略 16:19 2021/07/08

分享：

甜品一向深受眾人歡迎，有日本甜品店為了讓更多客人能夠無時無刻購買甜品，就將鋁罐裝飲品的概念融入甜品中，推出「甜品易開罐」，將不同口味的蛋糕放進透明罐內，並在路邊的 24 小時售賣機售賣，開拓不同客源。

香菜皮蛋豬血糕Pizza成熱話 台灣Pizza Hut推奇葩口味吸年輕客？見下頁

產品現時有 5 種口味，包括士多啤梨、藍莓忌廉蛋糕等口味。顧客可以透過透明的樽身看到產品，由於產品容量非常多，即使放在袋中，也不會因搖晃而變形。夜パフェ専門店的主廚橋本學表示，產品希望給那些加班至深夜、在回家路上想犒賞自己的上班族的一點心靈慰藉。靈機一觸之下，橋本學聯想到 24 小時自動售賣機，認為如果能將蛋糕做成易開罐的形式售賣，隨時給予顧客幸福感。

有日本甜品店為了讓更多人能夠無時無刻購買甜品，就將鋁罐裝飲品的概念融入甜品中，推出「甜品易開罐」，將各種口味的蛋糕放進透明罐內，並在路邊 24 小時的售賣機售賣，開拓不同客源。（圖片來源：Twitter@risotteria）

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

目前易開罐蛋糕已經進行專利申請，並在橋本學的燉飯專賣店「Risotteria®︎GAKU」澀谷店開賣。產品預計會在 7 月 16 日開幕的甜品店 OKASHI GAKU 門前的售賣機售賣，並會推出更多口味。

新派熱狗打響口碑 麻婆豆腐+吉烈炸腸熱狗吸客見下頁

Donki 暢銷零食玉米零食美味棒  廠方 42 年來只賣 10 日圓 為何堅持多年不加價?見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

外賣需求上升 製造大量垃圾! 日本推「一壓即扁」環保外賣盒 不佔空間兼慳成本
2021/06/23
外賣需求上升 製造大量垃圾! 日本推「一壓即扁」環保外賣盒 不佔空間兼慳成本
【環保潮流】日本 Starbucks 9 月起全面使用紙製飲管 盼 2023年 減廢 50%
2021/06/24
【環保潮流】日本 Starbucks 9 月起全面使用紙製飲管 盼 2023年 減廢 50%

你可能感興趣

外賣需求上升 製造大量垃圾! 日本推「一壓即扁」環保外賣盒 不佔空間兼慳成本
14:27 2021/06/23
外賣需求上升 製造大量垃圾! 日本推「一壓即扁」環保外賣盒 不佔空間兼慳成本
【環保潮流】日本 Starbucks 9 月起全面使用紙製飲管 盼 2023年 減廢 50%
15:46 2021/06/24
【環保潮流】日本 Starbucks 9 月起全面使用紙製飲管 盼 2023年 減廢 50%
士多啤梨 市場拓展 商業營銷 日本 蛋糕

下一篇文章

【ESG】日本造紙商轉型遇困難　首推蔬果再造紙拓商機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣