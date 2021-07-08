罐裝甜品有商機？　日本甜品店推「甜品易開罐」24小時自動售賣機拓客源

甜品一向深受眾人歡迎，有日本甜品店為了讓更多客人能夠無時無刻購買甜品，就將鋁罐裝飲品的概念融入甜品中，推出「甜品易開罐」，將不同口味的蛋糕放進透明罐內，並在路邊的 24 小時售賣機售賣，開拓不同客源。

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產品現時有 5 種口味，包括士多啤梨、藍莓忌廉蛋糕等口味。顧客可以透過透明的樽身看到產品，由於產品容量非常多，即使放在袋中，也不會因搖晃而變形。夜パフェ専門店的主廚橋本學表示，產品希望給那些加班至深夜、在回家路上想犒賞自己的上班族的一點心靈慰藉。靈機一觸之下，橋本學聯想到 24 小時自動售賣機，認為如果能將蛋糕做成易開罐的形式售賣，隨時給予顧客幸福感。

▲ 有日本甜品店為了讓更多人能夠無時無刻購買甜品，就將鋁罐裝飲品的概念融入甜品中，推出「甜品易開罐」，將各種口味的蛋糕放進透明罐內，並在路邊 24 小時的售賣機售賣，開拓不同客源。（圖片來源：Twitter@risotteria）

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目前易開罐蛋糕已經進行專利申請，並在橋本學的燉飯專賣店「Risotteria®︎GAKU」澀谷店開賣。產品預計會在 7 月 16 日開幕的甜品店 OKASHI GAKU 門前的售賣機售賣，並會推出更多口味。

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