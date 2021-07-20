【差天共地】Mister Donut海外分店愈開愈多　一個原因令日本業務發展遇阻

日本知名冬甩品牌 Mister Donut 在海外開設多間分店，今年分店數目更達到 7,800 間，發展似乎一帆風順。但品牌在日本的業務卻遇到阻礙，短短 4 年間就有約 200 間分店結業，與海外市場形成對比。Mister Donut 在本地出現萎縮，原來是與其產品研發有關。

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Mister Donut 以售賣各種冬甩和甜食聞名，在日本設有多間分店。不過隨著消費習慣改變、人口老化、出生率下降，以及消費者對甜品需求改變等因素，導致品牌在短短 4 年間約有 200 間分店結業。Mister Donut 在高峰時期曾於日本全國擁有 1,600 間分店，截至今年 3 月底卻大幅減少至 961 間。業務萎縮的另一原因是品牌自 2003 年推出人氣產品「Pon de Ring」後，長期未有推出其他新產品，難以迎合不同世代的消費者。

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雖然 Mister Donut 在日本的發展遇上阻礙，但品牌在海外發展就一帆風順。品牌在台灣、泰國、菲律賓、印尼等亞洲地區不斷開設分店，而海外分店數目由2017 年的 4,190 間，大幅增至今年的 7,892 間，可見品牌在海外地區依然有吸引力。

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記者：廖淑瑩