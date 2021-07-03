【無人店】10分鐘即可完成組裝　日企推無人蔬菜攤　助農民慳租金兼開拓鄉郊市場

▲ 有日本設計公司看準無人商店商機，推出無人蔬菜檔攤。（網上截圖）

無人商店開始成為主流，有日本設計公司看準當地郊區的優勢，推出無人蔬菜檔攤，標榜 10 分鐘即可完成組裝。無人蔬菜檔攤除了方便鄉郊居民，更讓農民以低成本的方式進行銷售，開拓鄉郊市場。

24 小時營業、用 APP 即可開門！213 平方呎「貨櫃雜貨店」現身瑞典鄉村 香港可效法？【見下頁】

日本國內的運輸配送系統中，運送尺寸或形狀不均的農產品成本較高，變相令農作物滯銷，浪費食物。設計公司 nendo 看到市場上的痛點，研發無人蔬菜檔攤petit market，讓農民在鄉郊直接銷蔬果，拓展顧客群。

petit market 的組裝十分方便，並不需要使用特殊工具，1個人在 10 分鐘內即可按說明指示完成組裝。如果怕檔攤結構不穩，可以在底部空間放置沙包等重物作支撐，它亦可以依照不同的地形，調整下方的支架。檔攤的貨架數量和位置均能因應所售賣的產品進行調整，不單可以售賣生果，也可以放置鮮花、長條型蔬菜等。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁】

至於 petit market 的傾斜屋頂設計，除了可以防止積雪和落葉，在夏天時也可以成為通風口方便散熱。設置在貨架下方的 LED 燈，即使遇上白天較短的冬季，也可以照亮產品。最重要的是，這個無人蔬菜攤設有自助錢箱，顧客可以將錢投入箱內，也可以掃描錢箱上方的 QR code 付款，檔攤旁邊有標示售價的黑板，在關店時則能變成一扇門使用。

顧客免排隊結帳推車即走! 亞馬遜 Amazon Fresh 應用 Just Walk Out 技術 【見下頁】

日本雀巢新設自動售賣機 售保質期較短食品 減少棄置成本避免浪費【見下頁】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】