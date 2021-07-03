  • 31°C
香港時間 : 2021703日 (週六) 10:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【無人店】10分鐘即可完成組裝　日企推無人蔬菜攤　助農民慳租金兼開拓鄉郊市場

商管策略 10:00 2021/07/03

分享：

有日本設計公司看準無人商店商機，推出無人蔬菜檔攤。（網上截圖）

無人商店開始成為主流，有日本設計公司看準當地郊區的優勢，推出無人蔬菜檔攤，標榜 10 分鐘即可完成組裝。無人蔬菜檔攤除了方便鄉郊居民，更讓農民以低成本的方式進行銷售，開拓鄉郊市場。

 24 小時營業、用 APP 即可開門！213 平方呎「貨櫃雜貨店」現身瑞典鄉村 香港可效法？見下頁

日本國內的運輸配送系統中，運送尺寸或形狀不均的農產品成本較高，變相令農作物滯銷，浪費食物。設計公司 nendo 看到市場上的痛點，研發無人蔬菜檔攤petit market，讓農民在鄉郊直接銷蔬果，拓展顧客群。

petit market 的組裝十分方便，並不需要使用特殊工具，1個人在 10 分鐘內即可按說明指示完成組裝。如果怕檔攤結構不穩，可以在底部空間放置沙包等重物作支撐，它亦可以依照不同的地形，調整下方的支架。檔攤的貨架數量和位置均能因應所售賣的產品進行調整，不單可以售賣生果，也可以放置鮮花、長條型蔬菜等。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

至於 petit market 的傾斜屋頂設計，除了可以防止積雪和落葉，在夏天時也可以成為通風口方便散熱。設置在貨架下方的 LED 燈，即使遇上白天較短的冬季，也可以照亮產品。最重要的是，這個無人蔬菜攤設有自助錢箱，顧客可以將錢投入箱內，也可以掃描錢箱上方的 QR code 付款，檔攤旁邊有標示售價的黑板，在關店時則能變成一扇門使用。

顧客免排隊結帳推車即走! 亞馬遜 Amazon Fresh 應用 Just Walk Out 技術 見下頁

日本雀巢新設自動售賣機 售保質期較短食品 減少棄置成本避免浪費見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

Donki 暢銷零食玉米零食美味棒 廠方 42 年來只賣 10 日圓 為何堅持多年不加價?
2021/06/24
Donki 暢銷零食玉米零食美味棒 廠方 42 年來只賣 10 日圓 為何堅持多年不加價?
【疫市擴充】香港護膚品牌斥七位數開新工廠 推動環保回收、親子工作坊打造親子品牌
2021/06/25
【疫市擴充】香港護膚品牌斥七位數開新工廠 推動環保回收、親子工作坊打造親子品牌

你可能感興趣

Donki 暢銷零食玉米零食美味棒 廠方 42 年來只賣 10 日圓 為何堅持多年不加價?
15:38 2021/06/24
Donki 暢銷零食玉米零食美味棒 廠方 42 年來只賣 10 日圓 為何堅持多年不加價?
【疫市擴充】香港護膚品牌斥七位數開新工廠 推動環保回收、親子工作坊打造親子品牌
19:39 2021/06/25
【疫市擴充】香港護膚品牌斥七位數開新工廠 推動環保回收、親子工作坊打造親子品牌
經濟 商業營銷 QR Code 無人商店 蔬果 日本
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣