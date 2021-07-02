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【營銷策略】香菜皮蛋豬血糕Pizza成熱話　台灣Pizza Hut推奇葩口味吸年輕客？

商管策略 23:24 2021/07/02

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台灣近年 Pizza Hut 不斷挑戰「極限」，曾多次推出特別口味的薄餅。最近推出的「香菜皮蛋豬血糕薄餅」引起熱話，進軍台灣已經 35 年的 Pizza Hut 面對同業競爭，靠推新奇口味的薄餅能否吸引年輕顧客？

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Pizza Hut 在兩年前發現，在其顧客群中年輕人的佔比偏低，同時在網上搜尋量也比麥當勞及肯德基遜色。因此品牌就以 Facebook 作為戰場，在食材方面著手，首次推出榴槤薄餅。Pizza Hut 台灣總經理梁家俊曾表示，原本以為榴槤薄餅是較為小眾的口味，所以製作數量不多。但沒想到在未有特別宣傳的情況下，產品在 3 日內就全數售罄。

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新奇口味的薄餅除了帶動銷售額，品牌也發現這些特別口味的薄餅，不只吸引一群喜歡嚐試新產品的顧客，而且還會主動拍照打卡、拍攝開箱短片。至於品牌早前與麵屋武藏合作推出的拉麵薄餅，也被美國媒體《CNN》 報導。透過推出新奇口味的薄餅，吸引年輕人購買、引起話題，能增加品牌曝光率，達到品牌的行銷效果，成功打入年輕人的市場。

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撰文 : 廖淑瑩

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