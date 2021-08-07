員工WFH需付錢給同事？　日本半導體設備商推新招 增員工上班誘因

▲ 日本一間半導體設備廠就推出新穎的方式，規定在家工作的員工，需付錢給到廠房工作的員工，令員工返回辦公室的誘因大增。（AFP）

新冠肺炎疫情爆發以來，大部分企業實行在家工作。但自疫苗推出後，各大企業如 Uber 、摩根大通等試圖吸引員工重返辦公室，但導致有員工反而選擇離職。日本一間半導體設備廠就推出新穎的方式，規定在家工作的員工，需付錢給到廠房工作的員工，令員工返回辦公室的誘因大增。

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半導體設備商 Disco Corp. 早在 10 年前推出內部貨幣「Will」，在公司形成一個微型經濟。公司的銷售團隊會支付 Will 給工廠工人生產產品，而廠房員工則會支付工程師去設計產品，即使是辦公桌、個人電腦、會議室都設有價格。至於員工剩餘的 Will 貨幣，公司會在每季末以日圓發給員工作為獎金。

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自疫情爆發後，公司仍需要人手維持廠房運作，因此在家工作的員工需支付一定數量的 Will，分配給在疫情期間仍到廠房上班的員工。Disco Corp. 社長関家一馬表示，命令部分員工到廠房上班、其他人在家工作是不公平，因此這個做法反而可以增加員工返回辦公室的誘因。他又指，在疫情期間約有 4 成員工選擇回到廠房，因而獲得可觀的獎金。目前公司約 9 成員工都恢復工作，因此公司發放的 Will 獎勵也下降。

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記者：廖淑瑩