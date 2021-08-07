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【救市攻略】美國膳食公司疫情下險倒閉　改推名廚餐點販賣機生意大增

商管策略 17:45 2021/08/07

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有膳食公司在疫情期間轉型，推出名廚餐點販賣機，在疫情中找到商機，銷售額有望在今年達到 800 萬美元。（Alchemista）

疫情期間，多間企業實施在家工作，令一些專為企業提供膳食的公司收入大減。為了維持收入，有膳食公司在疫情期間轉型，推出名廚餐點販賣機，在疫情中找到商機，銷售額有望在今年達到 800 萬美元。

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Alchemista 是專門服務企業的膳食公司，其客戶不乏一些知名企業，如 TripAdvisor、Moderna、Splunk 等。去年品牌甚至在紐約、華盛頓等地開設分店，但一場疫情令公司的生意跌至谷底。不過危中有機，品牌創辦人 Christine Marcus 早在疫情前，已開始研究食物售賣機，之後推出 The Locket 鮮食販賣機，餐點也重新包裝成個人套餐，而 Moderna 則是第一間採用的公司。

北海道知名炸雞店有計！推自動售賣機賣冷藏炸雞．改裝貨神速開店

販賣機主要售賣甜品、三文治等輕食，而最吸引顧客的則是兩位名廚 Ken Oringer 和 Jamie Bissonnette，只要 15 美元（約116港元）起就能品嚐由名廚製作的美食。The Locket 採用無接觸式設計，還設有溫控系統，依照食物特性，能維持常溫或保冷。財經雜誌《福布斯》指出，目前房東或企業客戶承租販賣機，Alchemista 每月可以獲得 5,000 美元（約38,826港元）的租金，而銷售額則有望在今年達到 800 萬美元。

餐廳、食材店二合一!  開放式廚房展示烹調過程大受歡迎

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記者：廖淑瑩

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