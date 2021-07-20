青黃不接．入行門檻高 港青研發AI系統將科技融入洋服行業

▲ 香港西裝業面對青黃不接，莊旻臻就將科技應用再行業中，吸引年輕人入行。（鄧倩螢攝）

香港的洋服行業面對青黃不接、入行門檻高等情況，但隨著時裝科技逐漸普及，有望解決以上問題。有港青就投身洋服行業，並研發 AI 度身系統，讓西裝尺寸更精準，適合不同男士的身型，同時令行業走向科技化。

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「度身訂造就好像中式私房菜，經驗十分重要」，THE LANCELOT 首席西裝設計師莊旻臻學習裁縫技術已經 7 年，曾跟隨多位師傅學習，過程中他發現在製作西裝方面可以有不少地方可以改進。他指出，繪畫紙樣、量度尺寸會有不同方法，但很多時未必很精準。此外，製作西裝的紙樣會有局限性，只要裁縫師調整紙樣上的一個位置就會影響到整套西裝的外型及舒適度。因此，Stephen 希望透過科技將度身訂製西裝變得科技化，於是便投資 6 位數字，自行編寫 AI 度身系統 CraveBespoke。

莊旻臻表示，系統內設有公式分析每位客人的身形特點，再依照客人的喜好進行大量運算，設計出符合客人身形、喜好和西裝結構比例的紙樣。若客人想調整細節，系統會自動提醒裁縫改動後會否令西裝出現問題。

▲ Stephen在今年1月於中環開設西裝店。（鄧倩螢攝）

▲ Stephen 希望透過科技將度身訂製西裝變得科技化，於是便投資 6 位數字，自行編寫 AI 度身系統 CraveBespoke。（鄧倩螢攝）

莊旻臻將科技應用在業務上也希望改變行業現況，他指洋服行業一向講求經驗加上入行門檻高，令這一行較少年輕人，甚至是修讀時裝系的人入行。他希望透過系統中所收集的數據，提升度身訂造的技術及專業性，並為行業引入新血。莊旻臻表示，未來將會招聘一些修讀時裝系的學生，又計劃開設分店。他亦會為 CraveBespoke 尋找投資者，提升服裝科技的發展速度。

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記者：廖淑瑩

▲ 香港西裝業面對青黃不接，莊旻臻就將科技應用再行業中，吸引年輕人入行。（鄧倩螢攝）