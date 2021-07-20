  • 26°C
香港時間 : 2021720日 (週二) 16:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【青黃不接】洋服入行門檻高　港青研發AI系統將科技融入洋服行業

商管策略 14:00 2021/07/20

分享：

香港西裝業面對青黃不接，莊旻臻就將科技應用再行業中，吸引年輕人入行。（鄧倩螢攝）

香港的洋服行業面對青黃不接、入行門檻高等情況，但隨著時裝科技逐漸普及，有望解決以上問題。有港青就投身洋服行業，並研發 AI 度身系統，讓西裝尺寸更精準，適合不同男士的身型，同時令行業走向科技化。

踩入男人地盤！港女毅然辭職創立西裝專門店 靠創作意念突圍

「度身訂造就好像中式私房菜，經驗十分重要」，THE LANCELOT 首席西裝設計師莊旻臻（Stephen）學習裁縫技術已經 7 年，曾跟隨多位師傅學習，過程中他發現在製作西裝方面可以有不少地方可以改進。

他指出，繪畫紙樣、量度尺寸會有不同方法，但很多時未必很精準。此外，製作西裝的紙樣會有局限性，只要裁縫師調整紙樣上的一個位置，就會影響到整套西裝的外型及舒適度。

因此，莊旻臻希望透過科技將度身訂製西裝變得科技化，於是投資 6 位數字，自行編寫 AI 度身系統 CraveBespoke。

辭職成寵物服飾設計師 女生堅持「香港製造」振興本地製衣業

莊旻臻表示，系統內設有公式分析每位客人的身形特點，再依照客人的喜好進行大量運算，設計符合客人身形、喜好和西裝結構比例的紙樣。若客人想調整細節，系統會自動提醒裁縫改動後會否令西裝出現問題。

Stephen在今年1月於中環開設西裝店。（鄧倩螢攝）

Stephen 希望透過科技將度身訂製西裝變得科技化，於是便投資 6 位數字，自行編寫 AI 度身系統 CraveBespoke。（鄧倩螢攝）

莊旻臻將科技應用在業務上，也希望改變行業現況。他指，洋服行業一向講求經驗，加上入行門檻高，令這一行較少年輕人，甚至修讀時裝系的人都較少入行。

他希望透過系統中所收集的數據，提升度身訂造的技術及專業性，並為行業引入新血。他稱，未來將會招聘一些修讀時裝系的學生，又計劃開設分店。他亦會為 CraveBespoke 尋找投資者，提升服裝科技的發展速度。

香港護膚品牌斥七位數開新工廠  推動環保回收、親子工作坊打造親子品牌

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

記者：廖淑瑩

相關文章

【電子消費券】戶戶送夥AlipayHK推700萬元獨家優惠　將消費券結合優惠券使用
今日
【電子消費券】戶戶送夥AlipayHK推700萬元獨家優惠　將消費券結合優惠券使用
【展覽】荷花BB展8月5至8日舉行　嬰幼兒孕婦用品低至3折
今日
【展覽】荷花BB展8月5至8日舉行　嬰幼兒孕婦用品低至3折
【港產雪糕】先市集擺檔儲客 特色本地雪糕甜筒暉 為商場開快閃店作熱身準備
2021/06/08
【港產雪糕】先市集擺檔儲客 特色本地雪糕甜筒暉 為商場開快閃店作熱身準備
【移民英國】港產變英國製! 家釀髮泥空運產品供港繼續事業 負責人 : 香港仍是自己的根
2021/06/09
【移民英國】港產變英國製! 家釀髮泥空運產品供港繼續事業 負責人 : 香港仍是自己的根

你可能感興趣

【電子消費券】戶戶送夥AlipayHK推700萬元獨家優惠　將消費券結合優惠券使用
今日 12:16
【電子消費券】戶戶送夥AlipayHK推700萬元獨家優惠　將消費券結合優惠券使用
【展覽】荷花BB展8月5至8日舉行　嬰幼兒孕婦用品低至3折
今日 13:40
【展覽】荷花BB展8月5至8日舉行　嬰幼兒孕婦用品低至3折
【港產雪糕】先市集擺檔儲客 特色本地雪糕甜筒暉 為商場開快閃店作熱身準備
17:24 2021/06/08
【港產雪糕】先市集擺檔儲客 特色本地雪糕甜筒暉 為商場開快閃店作熱身準備
商業營銷 數碼轉型 時裝服飾 創業 行業

下一篇文章

【差天共地】Mister Donut海外分店愈開愈多 惟一個原因致日本業務遇阻礙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣