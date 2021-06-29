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疫情無阻創業　綠色及健康科技漸受初創界關注

商管策略 14:17 2021/06/29

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新冠肺炎疫情雖然重創全球經濟，但創業仍是不少人的選擇。今年貿發局繼續舉辦「創業快綫」，選出 10 間優勝初創，當中不乏來自零售科技、綠色科技及健康行業。

香港貿發局發展助理總裁梁國浩表示，疫情漸見緩和，環球貿易及經濟活動復甦，創新的營商模式及意念將成為疫後經濟的新動力。入圍初創包括今年新設的綠色科技、健康科技及零售科技等。

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連奪兩個獎項的 BioRhythm，其產品是可穿戴式乳腺生物節律醫療監測儀器，結合人工智能（AI）乳癌篩查監察系統，讓女性留意乳房健康問題，用家只需將裝置放於胸圍內，較為簡單。該公司首席執行官劉艷表示，產品已實現商業化，可於 SATAMI 內衣店購買，未來亦會與保險公司 AXA 合作，讓女性客戶試用其產品。她相信，女性對產品有一定需求，未來會研發家用版本。

現時產品已變成商業化，可於 SATAMI 內衣店購買。

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 廖淑瑩

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