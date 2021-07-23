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「偽出國」商機？　日本初創研發智能窗口 　隨時變「機上窗景」

數碼轉型 17:16 2021/07/23

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日本初創 Atmoph 看準同樣商機，推出智能窗 Atmoph Window。（Atmoph）

在疫情期間，市民無法外遊。但隨著「偽出國」在疫情下興起，有日本初創就看準商機，研發智能窗口，讓用戶隨時將家中變成「機上窗景」。

【好想去台灣】HK Express 8月底開辦新航線 香港直飛台北及高雄

日本新創公司 LandSkip 研發出 Sky Scape，讓用戶即使在家中或辦公室，也彷彿在飛機上，看著窗外的天色變化。一解疫情期間，大家無法外遊之苦。Sky Scape 是一個高解象度的屏幕，外層包著塑膠框架，就像飛機上的窗戶。它模擬飛機日出到日落這段期間，在雲層上升和下降的情形。LandSkip 行政總裁 Kazuki Shimomura 表示，工具其實在疫情爆發前就開發了，只是剛好很適用在現時的環境。

【展會復辦】國際旅遊展月底舉行 展商數量減8成 本地展商佔比增至36%

Atmoph Window 受惠於疫情，在去年 4 至 10 月期間售出 5千部，並與迪士尼合作，將動畫《阿拉丁》、《獅子王》中的風景，製作成 4K 超高畫質的景象。（Atmoph）

至於日本另一初創 Atmoph 也看準同樣商機，推出智能窗 Atmoph Window。它是個窗戶形狀的直立 27 吋顯示器，可以依序或任意播放全球超過 50 個國家拍攝的 4K 或 6K 風景動畫，加上一些白噪音，如蟲鳴鳥叫、微風、海浪等聲音。

Atmoph Window 受惠於疫情，在去年 4 至 10 月期間售出 5千部，並與迪士尼合作，將動畫《阿拉丁》、《獅子王》中的風景，製作成 4K 超高畫質的景象，放入智能窗中，讓人身在家中也可以欣賞《獅子王》動畫的中的大草原。

【航空自救】聯合航空業績超預期 料旅遊需求2023年全面復甦

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記宿：廖淑瑩

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