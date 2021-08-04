後疫情時代哪些職位最「搶手」？　世界經濟論壇看好5大產業

▲ 世界經濟論壇（The World Economic Forum）列出未來 5 大潛力職業。（AFP）

新冠肺炎疫情令不少產業難以營運，但同時也加速工作模式轉型，相信在後疫情時代會出現不少工作機會。世界經濟論壇（The World Economic Forum）列出未來 5 大潛力職業，雖然未必有適合你的職業，但也可藉此得知疫情後的商業趨勢。

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（1）遠距工作指導員

在家工作、遠距工作已經成為常態，Facebook、Twitter 等科技公司的內部，都已經建立專門處理遠距工作相關事宜的職位。職責是確保所有員工（無論在不在辦公室）保持溝通順暢，並提供遠距工作所需的工具。

（2）身心健康顧問

過去一年，許多人的精神健康也受到影響，曾出現抑鬱、焦慮和壓力過大等情緒。世界經濟論壇指出，將會有愈來愈多人需要心理健康方面協助和指導。

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（3）智能家居設計

蘋果、Google、亞馬遜及其他科技廠商在今年聯合推出智慧家庭連網標準「Matter」。未來只要擁有「Matter」認證的產品，都能與這些品牌的智能家庭及語音服務兼容，例如使用 Google 助理來調較某款家電，而其他家電若有認證標籤，即便是不同品牌，Google 助理同樣能控制。

（4）職場環境建築師

疫情後，員工健康檢查至公司佈置，都是企業須重新思考的事情。以人為本的辦公室設計變得更加重要，不只是硬體，職場是否要分流、一周有幾天遠距工作等問題，都成了重要問題，需要依靠專業顧問協助規劃。

（5）網絡災害預報員（Cyber-calamity forecaster）

去年有許多企業都受到勒索病毒、勒索軟件的威脅，資安人才成為各大企業必備的職位，未來勢必會持續成長，幫助監控潛在的網絡威脅。

不過，財經雜誌《福布斯》指出，世界經濟論壇提出的新工種，大部分以專業白領為主，雜誌指出也有其他值得關注的新工作趨勢。如隨著遠距工作成為潮流，從大城市搬到郊區的人變多，令建築等相關行業的需求因而大增。

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記者：廖淑瑩