【及早準備】後疫情提早部署　日台企業合作建蛋品廠

疫下多個地區更重視食品安全及供應，台灣農產加工廠大成集團投資 10 億元台幣，與日本昭成產業興建大型蛋品廠，引進日本先進技術，將台灣雞蛋產業升級，助改善包銷制度，加速產業轉型及產業升級。

台灣與日本人飲食習慣相近，惟日本雞蛋產業超過台灣，大成集團與日本昭和產業合資經營，引領日本集運管理模式，建立共同集貨運銷，有助改善包銷制度，加速產業轉型及產業升級，預計昭和蛋品廠於 2022 年 9 月底前完工，佔地面積 11,074 平方公尺。

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▲ 大成鮮蛋涵蓋不同系列

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大成集團與昭和產業合作，提升台灣雞蛋篩選過程和液太蛋生產規範與和品質。根據台灣行政院農業季員會的2020年農業指標，台灣畜牧業雞蛋生產飼養隻數，達 43,583 千隻。農業季員會副主委黃金城表示，台灣雞蛋產值逾 211 億元台幣，佔畜產品總值 13 % 為重要產業。

大成集團製造豆油及豆餅為主，其泰東農產加工廠於1957 年成立。直至今年 1 月大成集團已投資新食成股份有限公司，進行植物肉研發和生產製造的領域。

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▲ 今年 1 月大成集團已投資新食成股份有限公司，進行植物肉研發和生產製造的領域。

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