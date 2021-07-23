Google、Tesla都採用！改變招聘迷思 不設立高學歷門檻也可招聘人才

▲ Google、Tesla和 IBM 等近幾年已放寬對學歷的要求。（AFP）

許多僱主可能以為，在招聘廣告中列出高學歷的要求，就會找到優秀的人才。但這可能導致經驗豐富卻欠缺學歷的求職者，不斷錯失機會。為此，大部分知名企業，如 Google、Tesla和 IBM 等近幾年已放寬對學歷的要求。針對招聘方面，Linkedin 亦提出 4 項建議，有助企業在不設立高學歷門檻的情況下，也能找到最合適的人才。

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大部分企業通常會招聘大學畢業生，導致「學歷膨脹」（degree inflation）出現。據哈佛商學院在 2017 年發表的研究《Dismissed by Degrees》指，僱用大學畢業生的條件，除了令企業需付出較高的薪金，也令中等技能（middle-skills jobs）的職位，如銷售人員、秘書、行政助理等變得更難填補，並導致更高的流動率、更少願意投入工作的員工。

研究舉例，亞馬遜（Amazon）在 2019 年推出一項 7 億美元的計劃，為公司內部較低學歷的員工提供教育及培訓。透過訓練員工往管理職級邁進，對公司而言也更具成本效益。

針對中等技能的職位，Linkedin 亦提出 4 點建議給僱主，有助企業在在不設立高學歷門檻的情況下，也能找到最合適的人才。

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記者：廖淑瑩