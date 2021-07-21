【疫市營商】尼泊爾餐廳分店各有特色菜誘客人輪流光顧　手彩圖裝飾大賣提基文化

▲ Funky Monkey 的店舖充滿提基風格的手繪壁畫。

疫情下食肆的生意飽受衝突，有尼泊爾餐廳在各分店供應不同的特色招牌菜，吸引熟客在不同分店消費，並以特色裝修吸引新的年輕人客源，令其在疫情下仍能「站得住」。

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創辦於 2016 年的 Funky Monkey 由香港土生土長的尼泊爾調酒師 Gurung Dammarsing (Dipen) 創立，他指出Funky 代表著酒吧和餐廳的輕鬆氛圍，以及來自尼泊爾等地的多國菜美食和雞尾酒；Monkey 則象徵著這酒吧和餐廳玩味十足。



餐廳如今已在佐敦、尖沙咀及東涌開設三間分店，並分別供應不同的招牌菜式，例如東涌分店限定的喜馬拉雅塔利套餐是尼泊爾人日常主食；饃饃拼盤是尖沙咀店招牌菜(饃饃，即 Momo 是由麵粉和肉餡製成的尼泊爾餃子)；佐敦分店招牌菜則是尼泊爾燒肉。熟客們想試其他菜款便需親自動身，相約附近朋友用餐，有助餐廳開拓客源。

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三間餐廳都以提基(Tiki)文化作為主題，室內設計皆由英國設計師 Malcolm Golding 操刀，設計圖案都以人手繪畫，色彩繽紛且營造了到尼泊爾及島嶼度假的感覺。

Funky Monkey實際上是一間尼泊爾酒吧和餐廳，我們巧妙地將尼泊爾和提基主題融合，加上一點現代摩登的藝術設計去打造與別不同的城市綠洲。



據我了解，提基文化在香港於2011至2012年左右興起。此前，香港有少數酒吧和餐廳都以類似提基的度假島嶼風格作招徠，或稱自己為朗姆酒酒吧。我們認為在香港生活的人因疫情和社會運動而身心俱疲，因此我們致力為所有人打造一個能紓緩壓力的城市綠洲。即使在不能旅行的這段期間，所有人在這兒都可以感受與香港完全不同的文化和氣氛。

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Dipen 坦言酒吧業在去年遭受挫折，但他們認為這更令他們堅壯，推動他們努力不懈地經營、推陳出新，增加客源。Dipen 相信酒吧業和餐飲業會慢慢復甦，更要堅持為未來作好準備。

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Dipen 曾是2008年香港 42Below Cocktail 比賽的優勝者，也是 2008 年在紐西蘭舉辦的 42Below Cocktail World Cup 的決賽選手。

社交媒體如同一道大門，讓不同人士了解 Funky Monkey ，吸引他們到訪。年青人是未來的主人翁，他們每分享在這兒的餐飲體驗，也有機會掀起熱潮。

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