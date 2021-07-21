【虛擬商機】虛擬產品有商機　GUCCI夥遊戲平台推虛擬包款

▲ GUCCI 早前在遊戲平台推出各種虛擬商品，其中一款虛擬手袋更炒至 4,115 美元，比實物還貴！（GUCCI）

經 NFT（非同質化代幣）交易的「虛擬服飾」近期成為熱話，甚至一對不是實物的波鞋經 Tesla 創辦人 Elon Musk 「加持」後，售價更超過 12 萬美元！各大時尚品牌也看準當中的商機，GUCCI 早前在遊戲平台推出各種虛擬商品，其中一款虛擬手袋更炒至 4,115 美元，比實物還貴！

Elon Musk 加持的虛擬球鞋 RTFKT 如何改變時尚業銷售模式？

早前 GUCCI 在知名遊戲平台 Roblox 上，推出為期兩星期的「GUCCI花園體驗活動」，售賣各種虛擬商品供玩家收藏。其中一款虛擬的「蜜蜂酒神包」，售價為 5.5 美元（約42.6港元）。隨後玩家開始以數千美元的價值轉售，價格甚至大增 750倍，一度炒至 4,115 美元（約31,941港元），比現實中定價為3,400 美元（約26,391港元）的實物版蜜蜂酒神包價格更高，可見虛擬市場的力量相當驚人！

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其實 NFT 在時尚界並非新鮮事，而虛擬潮流品牌 RTFKT 可說是 NFT 的時尚先驅。品牌在 2 月時曾在短短 7 分鐘內售罄 600 對虛擬球鞋，為公司帶來 310 萬美元的收入。至於法國巴黎銀行旗下研究公司 L'Atelier 預料，遊戲中虛擬服飾和角色升級的支出，將在今年增長至 1,290 億美元，高於 2019 年的 1,090億美元。

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記者：廖淑瑩