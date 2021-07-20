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【公關災難】擬廣告不實　農夫山泉澄清桃味蘇打氣泡水生產源料非褔島產

業界頭條 08:30 2021/07/20

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中國農夫山泉的新產品—拂曉白桃味蘇打氣泡水，最近廣告中，標榜使用福島縣產的白桃，事後網民留言不能接受「褔島產」和虛假宣傳，引起一輪公關災難。

【公關災難？】咖啡粉藏蜘蛛僅賠優惠券？雀巢賠償方案令顧客更憤怒見下頁

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

農夫山泉新產品「拂曉白桃味蘇打氣泡水」，選用福島縣產ATAKUTI桃，作為噱頭，其產品簡介稱「拂曉白桃風味，拂曉白桃產自日本福島縣。」浙江建德市的市場監管局，在新安江街道的農夫山泉（建德）新安江飲用水有限公司生產車間進行現場檢查，核實其生產原料並非從日本福島縣採購。

【疫市營商】疫情暴露網銷弱點狂惹負評 IKEA 首聘創意總監改善形象見下頁

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【終還清白】台灣菠蘿包引發「公關災難」？日本 Wendy’s 新產品最終正名「香港菠蘿包」見下頁

事後網民留言「要麼真是福島，要麼虛假宣傳」、「有點可怕」。農夫山泉於27 號在官方微博回應表示，該產品沒有從日本進口配料，產品標籤標示符合相關法規要求，並無任何錯誤或誤導。

《Money DJ 理財網》報道指，中國食品行業分析師朱丹蓬表示，農夫山泉這款氣泡水處於新品的推廣期，出現營銷「翻車」事件，會影響消費者的選擇，可能對銷量和商譽帶來一定影響。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo: 農夫山泉微博

撰文 : 鍾采餘

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