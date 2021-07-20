【公關災難】擬廣告不實　農夫山泉澄清桃味蘇打氣泡水生產源料非褔島產

中國農夫山泉的新產品—拂曉白桃味蘇打氣泡水，最近廣告中，標榜使用福島縣產的白桃，事後網民留言不能接受「褔島產」和虛假宣傳，引起一輪公關災難。

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農夫山泉新產品「拂曉白桃味蘇打氣泡水」，選用福島縣產ATAKUTI桃，作為噱頭，其產品簡介稱「拂曉白桃風味，拂曉白桃產自日本福島縣。」浙江建德市的市場監管局，在新安江街道的農夫山泉（建德）新安江飲用水有限公司生產車間進行現場檢查，核實其生產原料並非從日本福島縣採購。

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事後網民留言「要麼真是福島，要麼虛假宣傳」、「有點可怕」。農夫山泉於27 號在官方微博回應表示，該產品沒有從日本進口配料，產品標籤標示符合相關法規要求，並無任何錯誤或誤導。

《Money DJ 理財網》報道指，中國食品行業分析師朱丹蓬表示，農夫山泉這款氣泡水處於新品的推廣期，出現營銷「翻車」事件，會影響消費者的選擇，可能對銷量和商譽帶來一定影響。

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Photo: 農夫山泉微博