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【持續發展】回收再造　LEGO推首批廢棄膠樽積木

商管策略 16:45 2021/07/02

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3 年前，1​​50 多位材料學家和工程師組成的團隊，開始為 LEGO 尋找「可持續化的環保積木」。(網上截圖)

環保已成為各大企業重要的課題，就連玩具製造商也不例外。樂高（LEGO）早前利用廢棄膠樽，製成環保積木。該公司表示，旗下所有產品將在 2030 年全面實行可持續化。

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早在 3 年前，1​​50 多位材料學家和工程師組成的團隊，開始為 LEGO 尋找「可持續化的環保積木」。他們測試 250 多種聚對苯二甲酸乙二酯（PET）材料及數百種塑膠，但都難以滿足品牌嚴格的質量、安全和堅硬要求。

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在 2018 年，LEGO 曾經試用生物聚乙烯（Ｂio-PE）製作積木。它由可持續採購的甘蔗製成，現時市面上不少LEGO產品內都含這些積木。但這些積木不夠堅硬，所以只適合製作小而柔軟的部件，如樹木、樹枝、樹葉等，並不適合製作更硬、更堅固的積木。

至於使用回收塑膠製成的積木，研究人員以特殊複合技術將回收的 PET 與「強化添加劑」結合，令積木有足夠的硬度和較高耐用性，而 1 升 PET 膠樽可製作 10 塊 2×4 規格的積木。

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Photo：LEGO

撰文 : 廖淑瑩

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