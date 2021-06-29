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遠距辦工有代價？Google推薪金計算工具 薪酬隨工作地點及物價作調整

商管策略 23:48 2021/06/29

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不少外國企業已陸續宣布讓員工回公司上班，或是推出各種「混合辦公」的方法應對。至於 Google 早前讓員工自行選擇工作模式，並推出薪金計算工具，根據員工的工作方式計算出相應的薪金。

夠快樂先可入公司! Canon 中國子公司裝「微笑辨識」AI 監視器 職場監控成「日常」？見下頁

Google 近日推出一項新的工作地點工具（Work Location Tool），這個工具可以讓員工選擇轉至公司其他地區的辦公室工作、申請完全遠距工作模式，或維持待在原本辦公室並採用混合辦工模式，工具亦會為員工計算新工作模式下的薪金及福利。

若員工要求在新辦公地點工作，他們的薪金將根據當地的物價水平進行調整。 對於原先在三藩市或紐約工作的員工來說，如果他們轉往較小規模的城市，這也意味著薪金可能會同時減少。

Work Location Tool會根據員工所選擇的工作模式，計算出相應薪金。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

經歷一年多的遠距工作後，目前許多企業正將員工帶回辦公室。Google 的新工具突顯公司​​在轉向混合工作模式時必須考慮的因素，而企業靈活性已成為關鍵指標。雖然公司推出混合辦公制，但由於個別職位的工作性質不同，行政總裁 Sundar Pichai 也指，有些員工可能需要每週在辦公室工作超過 3 天，公司將根據員工的職位和團隊需求，為員工提供申請遠距工作的機會。

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Photo：Google

撰文 : 廖淑瑩

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