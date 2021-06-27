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K Kwong 推介! 香港製造 Sunlight Lv 2 口罩 開倉價售 $20/50 個

行內熱話 00:00 2021/06/27

分享：

K Kwong 表示，由於上次特價口罩反應太熱烈，有朋友買不到，K Kwong  再搵到港產 level 2 口罩做特價。
                    
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

1. 香港製造Level 2

【成人口罩 175mm 普通3摺 藍色 /白色 (50個) 】

$25/盒,2 盒 $45 ,3 盒或以上 $20 /盒

2. 成人口罩 175mm【日式設計V Cut】 4摺

5 款彩色 (10 個/包):

包括:橙色、黃色、粉紅、湖水綠和青草綠: $12/包,5 包 $50

開倉活動時間: 29-30/6 早上11點至下午7點

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地址: 官塘巧明街114號迅達工業大廈2樓D室

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

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