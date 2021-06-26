【疫市營商】疫情下英、美和菲律賓對花式跳繩需求大 90 後運動員研發手機程式尋商機

全球新冠肺炎疫情持續蔓延，英國、美國及菲律賓等地的外國花式跳繩運動員，紛紛在 Instagram 上載訓練片段推廣跳繩運動。回到本港一名 90 後花式跳繩運動員選擇研發手機教學應用程式 ROJU，透過 AI 系統為用家度身訂制合適訓練課程，打破地域限制繼續推廣花式跳繩運動。

「ROJU」創辦人兼行政總裁張柏鴻表示：「疫情前一直計劃 IT 持術上傳教學影片示範，去年 2 月開始研發計劃。我們最初定位較模糊，希望設計類似花式跳繩資料庫，除專業運動員使用外，普羅大眾人士亦可透過應用程式做運動。」

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「ROJU」手機應用程式，分別設免費及付費區的教學課程。張柏鴻指，公司朝著運動建康資訊方向設計程式，當中基礎訓練課程設為免費，用戶須付費才可收看難度較高的花式跳繩組合；此外，公司亦研發 AI 系統調查用戶運動習慣，為客戶度身訂制專屬教學課程。他坦言，團隊在研發過程 IT 技術是其中瓶頸位，逐步解決問題後剛順利上架。

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2015 年張柏鴻開辦「Jump Rope For Good 」花式跳繩學校，本身擁有實體教學經驗下，去年再度創業研發「ROJU」手機應用程式，他們主要收入來自付費區和花式跳繩等周邊產品。公司亦不時聆聽用戶給意見，逐步完善程式內容，例如，改善程式中教學步驟等問題。

張柏鴻透露：「最初投資 6 至 7 位數字的本金助研發，並參與數碼港培育計劃獲取資助，以及香港大學初創企業發展中心 iDendron 協助公司成長。」他續說， 疫情下英國、美國和菲律賓等地對花式跳繩需求大，加上 Tori Boggs 及 Lauren Flymen 的花式跳繩運動員的 Instrgram 帳戶開始興起，所以程式最初定位外地用戶，現時累積用戶大部分也是外國人。至於未來計劃半年內開發一項 AI 偵測技術，協助用家矯正動作錯誤的新功能。

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