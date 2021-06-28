【大學生社群平台】 Gööp目標對象夠 niche! 助客戶進行廣告、推廣策劃 

▲ 有大學生在畢業前開發大學生社交平台。

有大學生在畢業前開發大學生社交平台，不單經營得有聲有色，疫情期間更為商業機構提供推廣策劃，幫助他們將產品打入消費能力高的年輕人市場。

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創辧於 2018 年的 Gööp 由三位香港大學的大學生創立，聯合創辦人程景謙( Jonathan )說：「我們生活於互聯網時代，新生代大學生都有著自己的訴求，需要平台去詢問、得知答案。我們透過互聯網思維設立了 Gööp ，大學生用戶現時累計超過 10 萬人。」

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Gööp 是一個針對大學生用戶的社交平台，下載應用程式後需認證大學生身份，Gööp 的介面類似於論壇，惟用戶皆為各大院校的學生，用戶在各分區發問、解答問題形成獨特社區。Jonathan 說：「五花八門的問題都有，可能和學院有關例如查問教得好的教授，又可能會問一些情感問題。就好像一次過向很多大學同學詢問意見，有時甚至能結識到志同道合的朋友。」

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Gööp 現時的大學生市場佔有率高達 8 成，不少大學新生都會在入學時下載軟件向師兄師姐求教，尤其每年的 9 月入學時期都會特別多新用戶，活躍用戶人數經常保持在 38,000 至 40,000 人左右。

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Gööp 營利模式有二，首先是植入式廣告，類似於 Facebook 的廣告形式；第二則是和不同企業合作，為他們進行項目的推廣策劃。Jonathan 指出不少企業都希望將產品打入 26 歲以下的年輕人消費市場，可是礙於潮流文化變動快，想在有限資源上做到最佳效果必須運用最為符合現況的策略。以推廣美容產品為例，在流程上 Jonathan 的團隊會先與合作公司商討推廣時的短期目標，解釋：「他們希望在三個月內達到什麼效果呢?會想針對什麼年齡層，又會否有一句核心的重點句子用作宣傳，為客戶設計年輕人會朗朗上口的廣告訊息。推廣期間要配合創意寫作、畫圖，又透過各個合適的 KOL 於合適的平台發布，宣傳上又會用上優惠碼去追踪用戶的年齡層、使用率，繼而進一步改進、微調策略。我們類似於廣告策劃者，亦正因為我們貼近商戶的目標客群，才能為他們解決這方面的問題。」

Jonathan 坦言市場上同類競爭者較少，類似的只有知名論壇的學術台，功能亦較單一，相對下 Gööp 針對社群，滿足市場需要，公司成功上了軌道，現時 Gööp 共有 6 名全職員工，疫情下活耀用戶更比之前多了 15%，商業機構的合作機會亦因而變多，營運成功進入良性循環。

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