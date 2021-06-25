【疫市擴充】香港護膚品牌斥七位數開新工廠 推動環保回收、親子工作坊打造親子品牌

▲ AmoFia 開辦新工廠，部份區域將主打親子活動。

有香港護膚品牌斥七位數開設新工廠，除了提高產能外，新工廠將透過不同分享活動打造品牌。

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本地濕疹防敏護膚品牌 AmoFia 菲菲表示，剛斥資七位數於屯門區建立全新工廠，工廠除了會進行產品研發、製造之外，亦會在工廠舉辦不同活動吸客。AmoFia 創辦人 Desmond Ho 說：「工廠的其中一部份會以『美國小鎮大街』做設計藍本，就好像一個主題公園一樣，很適合親子活動，小朋友喜歡之餘，一家人都可以在這裏打咭，會有更大的誘因去了解我們的品牌。我們希望能夠透過新場地去進一步將我們的產品和故事宣揚開去。」

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開辦 AmoFia 創辦的契機是 Desmond 親自研發產品去治好愛女的濕疹，當時 Desmond 的女兒試過不同的化學合成護膚品、療程亦苦無效果，後來發現純天然產品有效改善皮膚狀況，在朋友的鼓勵下便創辦公司幫助有同樣煩惱的父母。品牌更愈來愈受歡迎。

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正因如此，新工廠將非常著重親子互動，除了裝修如同兒童樂園，工廠亦會定期舉辦工作坊，讓參加者親身了解去品牌故事，例如「自製天然護膚品工作坊」，參加者將透過本地或外國的時令天然材料如白樺樹汁、復活草萃取、綠茶茶多酚精華等等來製作護膚品，過程中除了能夠了解天然產品和合成材料的分別之外，完成作品後更能打卡留念，以獨特體驗進一步了解 AmoFia。

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另一方面，工廠亦會推動空樽回收，Desmond 說：「其實回收空樽比購買全新空樽貴五倍，但我們好希望以身作則，教導下一代環保的重要性。工廠除了會做空樽回收和消毒之外，亦會陸續為產品更換可分解的樽裝，產品的貼紙會換成紙圈。雖然紙圈的損壞率較高，但對於環境的負擔會更低。希望我們能夠成為環保的先行者，未來會有更多本地品牌都用上環保包裝。」

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