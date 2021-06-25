香港製造! Superx Hello Kitty Level 3 靚靚圖案口罩 萬寧售 $29 包

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【型格靚色】韓國製 Good Manner 四層 KF94 立體口罩 最平售 $1.89 一個
Super X 除有推出運動服裝外，亦有推出口罩。今次新推出的 Hello Kitty 已在萬寧網店上架。
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此口罩印上紫色的 Hello Kitty 印花圖案，最適合一眾 Hello Kitty 粉使用。此口罩為香港製造，提供 Level 3 防護，售價為 $29/10 個。
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Superx口罩規格
尺寸175 x 95mm
ASTM Level3
BFE ≥99%, PFE ≥99%, VFE ≥99%
歐盟CE認證及口罩檢驗標準：EN 14683 TYPE II R
香港製造
10個一包
售價:$29
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟