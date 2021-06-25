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3 月工資及薪金總額統計 運輸業工資指數按年跌 2.1% 跌幅最多!

業界頭條 17:58 2021/06/25

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政府統計處今日（25 號）公佈工資及 3 月薪金總額統計，各行業平均工資率 0.9 %，較 2020 年 12 月份錄得 1.0% 低。

【勞工法例】要員工1周上班5日半但扣1日糧？人事顧問：公司「月曆日」計工資不算違法見下頁

其中在各選定行業主類及實質工資指數按年變動顯示，由去年起至今年 3 月，地產租賃及保養管理行業升幅最高 2.8%，其次為金融及保險業升幅 2.3%，相反跌幅最多是運輸業及個人服務業，分別為 2.1% 及 0.2%。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

一般工資率涵蓋基本津貼及花紅，而薪金總額包括工資率外，還包括非固定發放的花紅和超時工作津貼。政府表示，整體工資在今年 3 月 繼續按年上升，逾 11 年來上升和減慢的速度最低，大部分主要行業包括運輸、倉庫、郵政和速遞服務業，及住宿和膳食服務活動業，其就業人士平均薪金繼續下跌。

【貧富懸殊】無懼疫情「打擊」美企業CEO人工照加 薪酬中位數達1億【見下頁

【薪酬趨勢】疫情影響整體升幅首次下跌 統計：亞洲打工仔薪酬去年仍升 3.4％【見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 鍾采餘

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