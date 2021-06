【疫市奇招】餐廳、食材店二合一!  開放式廚房展示烹調過程大受歡迎

▲ Meat The Sea 結合了餐廳與食材店元素。

有食材店結合餐飲元素,透過開放式廚房即時烹調食材,客人食得安心之餘更引起了他們的購買慾,在疫情裏大受食客歡迎。

位於西營盤、上環兩地的 Meat The Sea 結合了餐廳與食材店元素,出生於荷蘭的創辦人兼主廚 Patrick Verhoeven 曾於米芝蓮 2 星餐廳 de Swaen run by Cas Spijkers 工作,自己對對食材要求亦非常高,經常四處搜羅優質食材;裝潢上, Meat The Sea 有著濃厚北歐風情並設有開放式廚房,隨時烹調食材予客人享用,透過即時點菜,客人即可嘗試食材美味。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Patrick 表示:「我們將餐廳和開放式廚房結合,是希望向所有客人展示我們如何炮製各式新鮮食材,同時達到教育客人的目的。由於本港的餐飲業競爭非常激烈,因此我們更注重與客人建立良好關係,視所有客人都是朋友一樣,跟他們聊天,而開放式餐廳設計就能讓我們跟客人無阻礙地交流。」

Patrick 又指出,在經營的角度方面,現時客人愈來愈注重衛生,開放式設計可以讓客人目睹整個食物製作過程,更加安心。客人在品嚐不同菜式時也能即時表達感受,廚師又能即時作出調整,更有效率地改善服務質素。不少客人都非常享受在 Meat The Sea 用餐,Patrick 指出店舖氣氛輕鬆,適合二至四人聚餐。而這類型開放式設計在歐洲其實很常見,客人們都喜歡看著廚房忙碌地運作,將菜式一步步地處理、呈現,享受別有風味的餐飲體驗。

Patrick 又說:「我們店內售賣的產品,多達百分之九十五是新鮮食材,冰鮮產品只佔少數。面對香港的競爭,我們堅持以獨家供應鏈來空運北歐、荷蘭食材,同時亦引入不少獨特產品。一星期入貨兩至三次來確保食材新鮮。餐廳所使用的食材,全都是能在這裡購買到的。客人覺得好吃,也可以即時購買,回家也可以嘗試親自烹調。」

