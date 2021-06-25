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海外飲食市場需求大! 日本大型飲食企業獲融資 食其家牛肉蓋飯店進軍中國市場

商管策略 17:45 2021/06/25

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全球新冠肺炎疫情持續餐飲業重挫，早前有日本調查顯示日本餐飲業破產數目較其他行業高。疫情下日本大型飲食企業泉盛控股（Zensho Holdings） 透過投資銀行融資 300 億資金，用作投資中國市場，對準海外市場發展潛力，為長期策略部署。

海外市場對牛肉蓋飯店及外帶壽司店需求大。據《日經新聞網》報道指，今年「泉盛控股」 增開 500 間門市，其中 400 間為海外門市，中國市場增設「食其家」牛肉蓋飯店。直至目前為止，「食其家」牛肉蓋飯店在巴西、泰國、馬來西亞、墨西哥、台灣及印度設分店。

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報道又指，隨不同地區新冠肺炎疫苗接種，「泉盛控股」加快開展海外市場，為後來疫情作出長期策略。事實上，日本政策投資銀行（DBJ）針對飲食業和住宿業提供支援，「泉盛控股」分別在 6 月份獲得融資，其融資額為最大規模。

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「泉盛控股」早在 2 月在日本橫濱銀行集資後償貸款約 200 億日圓，另外 100 億普通貸款。截至 2020 年 3 月底，「泉盛控股」的現金和存款為 376 億日圓，通過融資維持財務和確保投資資金。

另外，「和民」和「雲雀控股」等大型餐飲業相繼進行融資。「和民」通過優先股融資120億日圓，另一邊箱「雲雀控股」通過公開發行股票融資 400 億日圓。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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