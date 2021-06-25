【網上搞書展】「大野狼國際書展」無懼疫情亞洲各地巡禮 7 月打入香港市場

香港書展於今年 7 月 14 至 20 日舉行，馬來西亞吉隆坡「大野狼國際書展」繼在新加坡舉辦實體書展後，將於 7 月打入香港市場。

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2009 年「大野狼國際書展」創辦首場馬來西亞吉隆坡書展，引入各地書商引入過剩的書籍。 在 2016 年起在亞洲和中東地區巡迴展出，至今在12 個國家中 34 個城市，5 年間售出逾 3000 萬本英文書。



「大野狼國際書展」聯合創辦人葉添龍及黃麗英認為，「大野狼國際書展」在去年進入新加坡市場累積經驗，今年積極進軍香港市場，惟疫情下受條件限制難舉辦實體書展，投放更多資源，轉型開辦首次香港網上書展，堅持以「可以負擔」的價格發售英文書籍。

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「大野狼國際書展」香港網上書展將於7 月 1 日至 7 月 5 日舉行，以網上實惠的價格銷售逾 60,000 種書，高達 1 折優惠，任何人都可以隨時隨地買書，能夠吸引香港讀者。黃麗英表示，相信價格相宜的讀物能鼓勵讀者閱讀更多英文書，從中獲得更多樂趣。

「大野狼國際書展」是提倡閱讀英文書的平台，為培養任何年齡層的閱讀興趣，過往以實惠價格吸引讀者。除英文圖書外，書類品種涵蓋小說和非小說暢銷書、青少年文學，以及各種兒童書。

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