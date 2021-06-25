真．Dr. K Kwong 自家品牌口罩 水駐極立體口罩多色登場

香港口罩品牌競爭激烈，不過仍有後來者加入。今次是 Dr. K Kwong 自己品牌的口罩新登場。



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此口罩由 Dr. K Kwong 自家操刀再跟家港口罩合作推出，口罩設計採用類似 KF94 款式，更採用水駐極濾芯，過濾力能更持久，提供BFE >99.9%、PFE >99.8% 過濾，而且為香港製造。此口罩暫時有 6 款顏色選擇，成人尺寸，全獨立包裝，售價為 $120/20個。由 6 月 25 日起至 7 月 18 日

門市同網站皆有 8 折優惠，即售 $96。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。