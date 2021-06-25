面試通過發現薪金低於預期？人事顧問：坦白說出因由更佳

不少職場新鮮人渴望進入夢寐以求公司，排除萬難成功通過面試，誰不知收到通知信時發現入職薪金低於預期，新鮮人應該如何回應僱主呢？有人事顧問認為坦白說出原因更好。

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毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示，部分企業對特別心儀的求職者，進行內部商議，或有機會微調薪金範圍，而求職者大可坦白說出薪金可接受範圍及考慮原因。

周綺萍認為，求職者可要求予兩天時間考慮，不用立刻回覆1建議求職者除薪酬考慮以外，企業的晉升機會和福利也是值得考慮的因素。若求職者要拒絕對方，又應如何大方應對? 她指：「可說已接受另一間公司的錄用信，多謝你們給予錄取信，希望之後有機會合作。」

至於面試前應該如何填寫薪金數目，周綺萍續指：「薪金差距大是沒有意思的， 通常填寫可接受的薪金範圍 10 % 差距。」

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▲ 毅知顧問公司董事總經理周綺萍

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