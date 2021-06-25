【商場活動回歸】Pokémon 登陸荷里活廣場   日本 Pokémon Center 產品直送 為商戶增加人流 

▲ Pokémon 7月將登陸荷里活廣場 。

疫情緩和，商場開始舉辦大量活動，希望可以為各大小商戶帶動更多人流，增加生產額。荷里活廣場將於七月舉辦 Pokémon 主題活動吸引人流。

新形態港產手機遊戲 玩家交流作為主軸 Many as 1 破市場框框! 【見下頁】

鑽石山荷里活廣場將於 2021 年 7 月 7 日至 8 月 31 日舉辦「Pokémon 夏日運動祭」，期間商場中庭會化身為「盛夏道館」進行多項活動，吸引不同年齡層的 fans。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

面向小朋友的，有「POKÉMON AIR 打卡玩樂天地」；面向青少年方面則有「寶可夢卡牌珍藏展」，屆時會展出超過 500 張寶可夢集換式遊戲卡牌。場地更會定期舉辦「寶可夢集換式卡牌教學班」及「荷里活廣場寶可夢卡牌錦標賽」。

疫情回穩婚宴市場復甦 接送公司一條龍服務串連更多生意【見下頁】

除此之外，活動場地亦設有全年齡向設施，例如三大打卡位：有巨型精靈球的「皮卡丘打氣站」、「Pokémon 盛夏道館」、「寶可夢頒獎台」；電子娛樂區「Nintendo Switch 寶可夢電玩遊戲體驗區」等等。

「Pokémon 商品店」亦將會是屆時的重點項目，商品店的產品會由日本 Pokémon Center 直送，讓各位不能出國的香港 fans 也能買到心頭好。

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】