【型格靚色】韓國製 Good Manner 四層 KF94 立體口罩 最平售 $1.89 一個

網店 MCNG Shop 表示，正發售新推出的 Good Manner 四層 KF94 立體口罩。



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除平面口罩外，韓國的 KF94 口罩亦有多種顏色選擇。今次店方發售的 Good Manner 四層 KF94 立體成人口罩，不但是韓國製造，更提供奶茶色、粉紅色和灰色三種新色選擇。售價為 $199/100 個，購買 3 箱以上則為 $189 箱。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。