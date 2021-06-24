【港式美食】  新派熱狗打響口碑 麻婆豆腐+吉烈炸腸熱狗吸客

▲ CHEEKY DOG 的吉烈腸熱狗與幼薯條深受顧客歡迎。

有新派熱狗店推出獨特口味食品打響口碑，例如推出全港首創的麻婆豆腐味、吉烈炸腸熱狗等等，在疫情企穩陣腳。

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位於西環的「CHEEKY DOG」於去年 11 月啟業，聯合創辦人 Joe C 說：「我們主要做各式的新派口味熱狗，例如麻婆豆腐味，又或者以吉烈腸熱狗。除了這兩款之外，其他熱狗的口味都會是香港較為少見。」

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Joe 指出他一直都喜歡在吃麵包時蘸上各類醬汁，又因為麻婆豆腐是他個人非常喜歡的菜式，醬汁百搭惹味，便嘗試當成熱狗醬汁，想不到異常匹配。他笑言不少客人嘗試前都猶猶豫豫，試過後卻讚不絕口，不單『打咭』放上社交媒體，成為回頭客時更會主動拉上其他朋友。

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後來，更有客人詢問店舖會否繼續推出中菜系列例如魚香茄子熱狗，Joe 笑言：「推出獨特的新派產品確是無型的宣傳。對比之前我們試過邀請網紅推廣食品，反應並沒有想像中好，反而最重要的仍是產品口碑。客人覺得好味，自發性幫我們推廣，生意便實實在在地變好。」

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聯合創辦人 Bibiana L 負責調配熱狗的所有醬汁，她坦言剛開業時生意並不好，店舖地段毗連游泳池、碼頭，本來應有一定人流，可是剛開業時卻撞正第四波疫情，公共設施陸續關閉，守業非常辛苦。期間她們做了大量嘗試，她說：「例如在節日時提供食物到會，例如燒雞、手工批；又和附近商戶合作。近來生意也開始有了起色。由於我們的舖位比較隱蔽，為了讓客人有更好的體驗，除了口味、烹調方式會獨特一點外，材料都會發不少心思。例如薯條特意用少見的幼身薯條，腸就用市場上少見的天然肉腸，無添加、口味濃厚、口感實在，客人如果特意抽空前來，也不會失望。」

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