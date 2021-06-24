  • 26°C
香港時間 : 2021624日 (週四) 19:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Gimans Care x @FluffyHouse 可愛口罩 售 $108 盒起

行內熱話 19:01 2021/06/24

分享：

香港口罩廠 Gimans Care 表示，將推出 @FluffyHouse 口罩。
                  
【一文看清】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【不斷更新】

今次廠方的 @FluffyHouse 口罩有 4 款，包括 :

1.白雲先生17.5cm 成人壓模款式

一盒三色 (白色，灰色，卡其色)，每色10片，獨立包裝，香港製造     售價：$108

2.白雲先生17.5cm 成人印花款式

一盒三款 (粉紅色，粉藍色，淺灰色)，每色10片，獨立包裝，香港製造    售價：$118

3.My Home Cat 17.5cm 成人貓貓印花款式

一盒三款 (白色，淺粉橙，淺灰色)，每色10片，獨立包裝，香港製造    售價：$118

4.白雲先生14.5cm 中童印花款式

一盒兩款 (藍色雲朵，白色小熊)，每色15片，獨立包裝，香港製造     售價：$118

【其他內容】 Donki 推口罩新優惠! $1 換購日製 Medicom Comfort+ 口罩

    點擊圖片放大
    +3
    +2


Gimans Care口罩規格:

ASTM F2100-19 LEVEL 3

軟綿綿超柔軟耳帶，佩戴非常舒適

ISO 14644 無塵空間

ISO 13485 醫療儀器品質管理系統證書

顏料無毒測試，不含偶氮甲醛及其他有害物質

香港製造

口罩購買連結<<<

【其他內容】附購買連結! KF94 破盤價! 韓國製造 Focus KF94 立體口罩只售 $1 一個

【其他內容】 KF94+Lv3 超強防護兼透氣! SAVEWO 3DMASK KIDS 口罩 首批特價售 $99 盒

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

撰文 : 張文啟

相關文章

【創新低價】日本製 Medicom Comfort+ 口罩 特價售 $115/50個
2021/06/23
【創新低價】日本製 Medicom Comfort+ 口罩 特價售 $115/50個
MuChen x Good Mask 海底珊瑚世界潛水比熊口罩 Lv3 售 $40 盒
今日
MuChen x Good Mask 海底珊瑚世界潛水比熊口罩 Lv3 售 $40 盒
Good Mask x Sanrio 推出可愛卡通口罩套
今日
Good Mask x Sanrio 推出可愛卡通口罩套

你可能感興趣

【創新低價】日本製 Medicom Comfort+ 口罩 特價售 $115/50個
01:14 2021/06/23
【創新低價】日本製 Medicom Comfort+ 口罩 特價售 $115/50個
MuChen x Good Mask 海底珊瑚世界潛水比熊口罩 Lv3 售 $40 盒
今日 00:31
MuChen x Good Mask 海底珊瑚世界潛水比熊口罩 Lv3 售 $40 盒
Good Mask x Sanrio 推出可愛卡通口罩套
今日 03:01
Good Mask x Sanrio 推出可愛卡通口罩套
著數優惠 口罩 香港

上一篇文章

【型格靚色】韓國製 Good Manner 四層 KF94 立體口罩 最平售 $1.89 一個

下一篇文章

香港製造 Level 3 口罩只售 $29 盒! 深水埗小店平賣 Go Medic Lv3 獨立包裝口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣