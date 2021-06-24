Gimans Care x @FluffyHouse 可愛口罩 售 $108 盒起

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香港口罩廠 Gimans Care 表示，將推出 @FluffyHouse 口罩。
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今次廠方的 @FluffyHouse 口罩有 4 款，包括 :
1.白雲先生17.5cm 成人壓模款式
一盒三色 (白色，灰色，卡其色)，每色10片，獨立包裝，香港製造 售價：$108
2.白雲先生17.5cm 成人印花款式
一盒三款 (粉紅色，粉藍色，淺灰色)，每色10片，獨立包裝，香港製造 售價：$118
3.My Home Cat 17.5cm 成人貓貓印花款式
一盒三款 (白色，淺粉橙，淺灰色)，每色10片，獨立包裝，香港製造 售價：$118
4.白雲先生14.5cm 中童印花款式
一盒兩款 (藍色雲朵，白色小熊)，每色15片，獨立包裝，香港製造 售價：$118
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Gimans Care口罩規格:
ASTM F2100-19 LEVEL 3
軟綿綿超柔軟耳帶，佩戴非常舒適
ISO 14644 無塵空間
ISO 13485 醫療儀器品質管理系統證書
顏料無毒測試，不含偶氮甲醛及其他有害物質
香港製造
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟