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【更環保】 日企推租用雨傘計劃 16 至 22 歲免費 減一次性雨傘對環境傷害

商管策略 15:21 2021/06/25

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日本人愛購買新雨傘，推出共享雨傘計劃的企業 Aikasa 指，日本每年約 8,000 萬把雨傘棄置而未被回收，為解決對地球環境造成傷害，Aikasa 將推出新計劃，推動可持續發展。

【環保商機】IKEA 推垃圾系列 賦予舊家具第二生命 實現 2030 年零浪費目標【見下頁

丸井百貨和 Aikasa 兩間企業嘗試應從年輕人入手，推出「U22 支持計劃」，透過校園擴大引入共享雨傘的服務範圍，目的是減少扔掉雨傘的問題，推出環保。
 

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【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

「U22 支持計劃」 主要針對 16 至 22 歲的學生和在職人士，以年齡區分 16 至 17 歲無限免費借用； 18 至 22 歲的人士註冊成會員後，至 22 歲都可免費使用。雨傘一般使用費是 70 日圓 24 小時，280 日圓一個月，用戶需在指定地點歸還雨傘。現時 21 間丸井百貨 （マルイ・モディ）門外安裝 I-kasa 共享雨傘裝置，而鐵路公司、寫字樓、大學和商業設施支持共享雨傘活動。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

【可持續發展】 空心商標設計能省高達 40% 墨水! 既環保又節省開支見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 鍾采餘

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