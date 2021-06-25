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三菱重工開發無人鏟車 免工人捱凍兼解決人手短缺

業界頭條 11:59 2021/06/25

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為解決人手問題，不少企業將機械人應用在業務中。其中三菱重工與集團旗下的三菱 Logisnext 開發出可在低溫倉庫內工作的無人鏟車。以雷射誘導方式，能靈活應付相關工作，無人鏟車可減輕在低溫環境下工作員工的負擔，以及解決物流業勞動力短缺的情況。

亞馬遜開發 4 款機械人 在倉庫中使用 慳人手兼減工作事故見下頁

無人鏟車採用雷射誘導方式，倉庫會在鏟車的行駛線路的牆壁等位置設置反射板，以雷射掌握車輛的位置。以往使用的磁感應需要將倉庫內的佈局固定，但雷射誘導方式能靈活改變行車路線，容易調整設備的生産線。無人鏟車已在去年 3 月於大阪碼頭物流中心試用，在零下 10 度的環境下工作。

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【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

無人車在物流業漸趨普遍，美國快遞公司 FedEx 為了降低運輸成本，開始研究無人車送貨的可行性。公司最近初創 Nuro 合作，研發無人送貨車，意味著無人送貨或會成為 FedEx 的運送選項之一，可用於處理偏遠地區或深夜時間等交收貨物的低效益工作。

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Photo：FedEx、Logisnext

撰文 : 廖淑瑩

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