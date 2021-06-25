嫌 8 小時太長！外國企業推 5 小時工作制 反令工作壓力大增？

打工仔大多工作 8 小時，如果再加上加班，工時可能長達 10 小時以上。有外國公司為減低員工工作時的疲累感，索性推出 5 小時工作制。雖然工作時數減少，但真的對員工有效嗎？

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水上運動用品公司 Tower Paddle Boards 由 2015 年起實行 5 小時工作制，員工由上午 8 時工作至下午 1 時，中間沒有休息時間。行政總裁 Stephan Aarstol 表示，員工為了能自由分配下午的時間，設法讓產出最大化，最後令產出增加 50% !以物流部為例，過去每個包裹要花 5 分鐘才能發貨，但實施 5 小時工作制後，員工幾週內就將發貨時間縮短至 3 分鐘內。Aarstol 認為，工時縮短可以激發員工思考如何在有限時間內完成工作。

不過 5 小時工作制也有壞處，英國牛津大學賽德商學院經濟暨戰略學副教授 Jan-Emmanuel de Neve 認為， 5 小時工作制能提升員工效率和幸福感。但他警告，工作效率提升後，也可能被要求進行更多工作，對幸福感的產生造成反效果。

▲ Jan-Emmanuel de Neve警告，工作效率提升後，也可能被要求進行更多工作，對幸福感的產生造成反效果。

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但怎樣的工作模式才對員工有效？英國行銷策劃公司 Agent 曾試行每天工作 6 小時的實驗，也發現近似於 5 小時工作制的壞處。後來他們改用「三長兩短」的工作方式，讓員工自由選擇一週其中兩天縮短工時。施行至今，行政總裁 Paul Corcoran 認為這種工作模式「效果很好」。

比起長工時，上班時間當然短一點比較好，5 小時制也可提升員工幸福感。然而 5 小時制有時間壓力、同事間交流少的缺點，若能在維持生產力的狀況下解決這些問題，5 小時工作制對企業與員工會是雙贏的工作方式。

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