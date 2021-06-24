政府預留 9 億多提升旅遊資源 旅發局積極籌備 Open House Hong Kong 平台 待跨境旅遊恢復

新冠肺炎疫情持續旅遊業大受打擊，政府預留逾 9 億儲備金提升旅遊資源和促進旅遊復蘇，旅發局正積極籌備 Open House Hong Kong 平台，跨境旅遊陸續恢復時，推出不同促銷優惠吸引旅客。

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商務及經濟發展局副局長陳百里在立法會回覆議員提問時指，旅遊事務署與旅議會和業界保持溝通，推出多輪措施透過 4 輪「防疫抗疫基金」、「旅行社鼓勵計劃」及「綠色生活本地遊鼓勵計劃」紓緩業界壓力，向業界提供的財政支援總承擔額合共為 26 億元；在 2021 至 2022 年預留 9 億 3 400 萬提升旅遊資源和促進旅遊復蘇。 他續指，旅發局正積極部署針對性的宣傳策略，當跨境旅遊陸續恢復時，推出不同促銷優惠吸引旅客。

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另外，旅發局今日（24日）舉辦「疫情後國際旅遊的新常態」網上論壇，聯 7 位不同界別國際香港、內地及環球市場旅遊業進行網上會議。香港旅遊及發展局主席彭耀佳在網上論壇宣布，旅發局將與香港特區政府及業界合作，推出領先於區內獨特旅遊平台「Open House Hong Kong」，向世界宣揚香港已免於疫情的威脅， 將以不同的精彩體驗歡迎旅客回來。

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