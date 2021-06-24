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政府預留 9 億多提升旅遊資源 旅發局積極籌備 Open House Hong Kong 平台 待跨境旅遊恢復

業界頭條 16:02 2021/06/24

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新冠肺炎疫情持續旅遊業大受打擊，政府預留逾 9 億儲備金提升旅遊資源和促進旅遊復蘇，旅發局正積極籌備 Open House Hong Kong 平台，跨境旅遊陸續恢復時，推出不同促銷優惠吸引旅客。

【良心老闆】中小企難申請職場接種 日企老闆索性自費請員工「赴美打疫苗」兼旅遊見下頁

商務及經濟發展局副局長陳百里在立法會回覆議員提問時指，旅遊事務署與旅議會和業界保持溝通，推出多輪措施透過 4 輪「防疫抗疫基金」、「旅行社鼓勵計劃」及「綠色生活本地遊鼓勵計劃」紓緩業界壓力，向業界提供的財政支援總承擔額合共為 26 億元；在 2021 至 2022 年預留 9 億 3 400 萬提升旅遊資源和促進旅遊復蘇。 他續指，旅發局正積極部署針對性的宣傳策略，當跨境旅遊陸續恢復時，推出不同促銷優惠吸引旅客。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁

政府研究推出「公海遊」  業界：期待已久 盼旅遊業可以復甦【見下頁

另外，旅發局今日（24日）舉辦「疫情後國際旅遊的新常態」網上論壇，聯 7 位不同界別國際香港、內地及環球市場旅遊業進行網上會議。香港旅遊及發展局主席彭耀佳在網上論壇宣布，旅發局將與香港特區政府及業界合作，推出領先於區內獨特旅遊平台「Open House Hong Kong」，向世界宣揚香港已免於疫情的威脅， 將以不同的精彩體驗歡迎旅客回來。

【救市攻略】疫苗旅遊成新商機！越南旅行社推「赴美接種」8 日行程收逾 1 億越南盾一位【見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 鍾采餘

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