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【良心老闆】中小企難申請職場接種 日企老闆索性自費請員工「赴美打疫苗」兼旅遊

商管策略 19:33 2021/06/24

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日本開始為各階層接種疫苗，並推出「職場接種」，但只限 1 千人以上的大型企業。措施令當地中小企難以讓員工參與接種，但隨著「疫苗旅遊」興起，有老闆自費請員工「赴美打疫苗」兼旅遊。

有新旅行點! 關島推「疫苗+渡假」旅行團 入境第二日即打針  最長可停留 32 日見下頁

據《日本放送協會》報道，在京都經營旅館及餐飲的企業「ROOT2」，其老闆阪倉豪自費讓員工到美國接種疫苗。他表示，公司員工只有 18 人，雖然希望申請職場接種服務，但因為公司規模較小，未知能否成功申請。阪倉豪認為，與其坐以待斃，不如主動提出到美國進行「員工旅遊」，並在當地接種疫苗。他又指，公司不會強制員工參加，而公司會為參與的員工支付所有機票住宿以及到當地的費用。

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【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

據悉，美國各州為吸引觀光客，開始為市民及海外旅客接種疫苗。至於日本旅行社也看準「疫苗旅遊」的商機，東京和北海道等地就有 6 間旅行社在 5 月時開始推出「疫苗接種旅遊團」的行程，目的地是紐約，5 日 3 夜的行程不包機票，每人團費為 47 萬日圓（約32,885港元）。

旅客無須隔離! 比利時 7 月 1 日起啟用疫苗護照  將推手機 APP 版見下頁

本地遊放寬 澳門通關現曙光 旅議會 : 盼政府執行新措施時既簡單又具彈性見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 廖淑瑩

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