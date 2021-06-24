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逆市自救! 香港吉野家推 88 蚊火鍋半放題．開網店改名賣急凍食品

商管策略 18:26 2021/06/24

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日本牛肉飯專門店吉野家去年虧損近 75 億日圓（約 5.3 億港元），並關閉全球 150 間分店。品牌收入大減，企業也要想盡辦法維持生計。香港吉野家早前也推出網店並改名為「吉食匯」，售賣急凍食品，同時在部分分店推出 88 元火鍋半放題，希望吸引食客。

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疫情期間食客大減，令吉野家在香港的分店逐漸減少。品牌最近改變銷售模式，除了經營食肆，亦開設網店並改名為「吉食匯」，售賣平價急凍食材，例如芝士竹輪、和風牛肉方便包、火鍋套餐及即食湯意粉等。

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在食肆方面，吉野家亦在指家分店推出 88 元火鍋半放題，包括 1 份吉野家邊爐套餐，同時可在自助放題區任選多款火鍋配料及醬汁，如芝士竹輪、魚皮蝦餃、娃娃菜、粟米等，甚至連日本茶、汽水、麵豉湯都是任食任飲！ 

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撰文 : 廖淑瑩

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