逆市自救! 香港吉野家推 88 蚊火鍋半放題．開網店改名賣急凍食品

日本牛肉飯專門店吉野家去年虧損近 75 億日圓（約 5.3 億港元），並關閉全球 150 間分店。品牌收入大減，企業也要想盡辦法維持生計。香港吉野家早前也推出網店並改名為「吉食匯」，售賣急凍食品，同時在部分分店推出 88 元火鍋半放題，希望吸引食客。

北海道知名炸雞店有計！推自動售賣機賣冷藏炸雞．改裝貨神速開店【見下頁】

疫情期間食客大減，令吉野家在香港的分店逐漸減少。品牌最近改變銷售模式，除了經營食肆，亦開設網店並改名為「吉食匯」，售賣平價急凍食材，例如芝士竹輪、和風牛肉方便包、火鍋套餐及即食湯意粉等。

▼ 點擊圖片放大 +2

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法【見下頁】

在食肆方面，吉野家亦在指家分店推出 88 元火鍋半放題，包括 1 份吉野家邊爐套餐，同時可在自助放題區任選多款火鍋配料及醬汁，如芝士竹輪、魚皮蝦餃、娃娃菜、粟米等，甚至連日本茶、汽水、麵豉湯都是任食任飲！

助農民拓展海外市場！日本高岡市雞蛋本月外銷至香港 計劃每月出口 20 噸【見下頁】

市民最快 8 月可領取! 商戶：已有顧客查詢會否推出優惠 料生意上升 3 成【見下頁】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】