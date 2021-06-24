又一旅遊勝地消失！ 東京台場大江戶溫泉物語將 9 月 5 日閉館

以濃厚江戶氣氛的「東京台場大江戶溫泉物語」一直受遊客喜愛，不過日前「大江戶溫泉物語」宣布位於東京台場的溫泉度假村，決定提前在 9 月 5 日結束營業，原因是東京定期土地租賃協議的期限於年底到期。

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「大江戶溫泉物語」發表公告指，一直探索各種繼續發展業務的措施，惟當地簽署的土地租賃法的合同，最長期限是 20 年，所以須拆遷還原去歸還建築用地，並決定提前在 9 月 5 日結束營業。



18 年歷史的東京台場的溫泉度假村，是顧客不可替代的回憶。不過往後顧客們可到其餘 38 間溫泉旅館和溫泉設施，繼續享用服務。

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