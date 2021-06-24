【免費試食】大快活逆市搶客！憑其他食肆食品收據 即送同款食品吸新客

疫情下生意難做，本地連鎖快餐店大快活以奇招搶客！食客由即日起至 7 月 5 日憑其他食肆的食品收據，即可到大快活免費換領「阿活皇牌」產品 1 份，午市及晚市均可換領，每日限量 40 份。

日本 DAISO 再開 12 蚊新分店 首次進軍新界區！【見下頁】

食客持有其他食肆的咖喱牛腩飯、咖喱雞飯、咖喱魚柳飯、焗豬扒飯、粟米肉粒飯或肉醬意粉的食品收據，即可在午市（上午 11 時半至下午兩時）及晚市（下午 5 時至晚上 9 時半）免費換領同款「阿活皇牌」產品，各分店在每個時段各供應 20 份，而每人每日只可憑一張收據換領一份食品。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁】

大快活預期，截至今年 3 月 31 日止年度將錄得約 1.5 億元純利，比上一年度的 6,100 萬元大增 1.46 倍。公司表示，純利增加包括集團去年從中港兩地政府獲得與新冠疫情資助及津貼，而該保就業津貼已全數用作支付集團香港僱員的薪酬及工資。此外，集團亦推出網上訂餐系統「Click and Collect」，以及外送平台推廣外賣業務，令整體生產力及營運效率得以改善。

日本壽司郎又開分店 旺角五千呎分店 8 月開張【見下頁】

疫下 12 部美食車總收入只得 267 萬 邱騰華指不排除結束計劃【見下頁】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：阿活fans、大快活