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【OL 必用】靚靚和風彩花圖案 ! 屈臣氏 WATSMASK LEVEL 3 JAPANESE FLORAL MASK 即將登場

業界頭條 11:19 2021/06/24

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屈臣氏又有新款口罩推出，今次更是採用和風彩花圖案的  JAPANESE FLORAL MASK。
                  
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記者在屈臣氏網店，發現屈臣氏有新款口罩準備上架。這款口罩名為 JAPANESE FLORAL MASK，口罩採用粉色系設計，印上和風彩花圖案，一盒有齊兩款。此口罩也是採用 Level 3 防護，全獨立包裝，成人尺寸，香港製造。新口罩售價為 $119.9/30個，尚未標注易賞錢會員價，估計約為 $98。但注意口罩至截稿前尚未發售。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

著數優惠 口罩 屈臣氏

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