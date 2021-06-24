Good Mask x Sanrio 推出可愛卡通口罩套

Good Mask 各門市正推出 Sanrio 官方授權口罩套。



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今次 Good Mask 不是發售 Sanrio 口罩，而是發售 Sanrio 官方授權口罩套。今次提供的卡通人物包括：Hello Kitty, My Melody, Little Twin Stars, Gudetama。售價方面，長款為 $88、短款 $78 一個。如果買家加 $10 的話，更可印上文字 (英文 10 個 ; 中文 4 個 (連 SPACES))，訂製獨一無二的口罩套。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。