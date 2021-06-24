全球僅 40 人! 港名譽唎酒師即場選酒!  酒吧同步賣東京流行清酒 吸高要求客人

▲ WAKO SAKE BAR 推出清酒放題，大受歡迎。

港人喜歡日式美食，放題深受歡迎，有酒吧推出「清酒放題」，並由名譽唎酒師把關選酒，透過特色服務，在疫情裏企穩陣腳。

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位於灣仔的「WAKO SAKE BAR」於 2019 年 6 月開業，其前身為日式鐵板燒餐廳，後來於兩年前轉型，開拓清酒放題業務，成為香港首間有同類業務的酒吧。

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聯合創辦人 Randy Au 指出清酒放題在東京非常流行，WAKO SAKE BAR 引入了 100 種清酒、果酒和燒酎，酒款更與東京流行酒款同步，甫推出便非常受歡迎。而要在香港重現清酒放題，背後需要花費極多功夫，除了要找到合適、味道好的酒款外，為了保證品質，物流更要用上成本高昂的低溫設備。

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Randy 是全球 40 位名譽唎酒師之一，而其中 39 位名譽唎酒師都是日本人，正因如此，日本酒藏更願意與 Randy 合作，甚至有酒藏藏主願意親自來港，成為 WAKO SAKE BAR 開辦的唎酒師課程的客席教師。

Randy 又說：「疫情亦非常影響到我們的生意，活動基本上全停、酒藏藏主也難以來港，在疫情最嚴重時酒吧更休業了六個月。我們唯有改為經營自家的清酒網購平台，成績也不錯。疫情緩和後，平台的業務仍不錯，現在線上線下相輔相乘。」

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近年坊間陸續出現提供清酒放題的餐廳，市場出現競爭，Randy 態度樂觀，他表示這正好證明了大眾消費者對清酒興趣愈來愈濃厚。近年受限於疫情，港人無法出國旅行，除了在本地的消費力變強之外，消費者對清酒的好奇心亦變得更大，對清酒也有了更多認識，說：「清酒的一個特性是容易配合不同食物，如何為客人介紹清酒、推介搭配食物便是清酒放題的核心，而這方面需要深厚知識。我們的清酒放題的服務員都擁有唎酒師資格，可以根據客人口味進行推介，例如有客人喜歡 Dry，即口感不黏、飲下去口感乾身，飲完一杯想再飲，我們就可以根據他的口味喜好、當時的配餐食物再做推介。放題的酒款通常介紹 500 至 700 元 1.8 公升左右，會是香港難少見的款式，不少客人飲完後都會直接買心儀酒款，將清酒放題當成了試酒。」

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