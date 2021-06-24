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美國肉類通漲 20%! 快餐業收起主力超值餐 轉攻家庭餐提高利潤

商管策略 16:42 2021/06/24

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快餐業主力產品賣點一向是超值餐，不過今年 5 月美國生產者物價指數（PPI）顯示，年初以來肉類和家禽價格漲逾 20%，迫使連鎖快餐企業紛紛收起熱賣的超值餐，轉推組合家庭餐，維持利潤。

【雞肉之亂】雞翼來貨價急增26％！KFC 美國停售部分雞類食品見下頁

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《路透社》報道指，美國百勝餐飲集團 YUM 旗下的 KFC 停止 5 美元超值餐，轉換成高於 30 美元的組合家庭餐，銷售策略提升利潤成本。另一間連鎖快餐店 Dominos Pizza 指已不需要「Boost Week」優惠帶動店內人流，半價 Pizza 優惠亦轉向網上推廣。

調查機構 Black Box Intelligence 數據顯示，今年 5 月快餐企業的同店銷售，較 2019 年 5 月同期高出 11.5%。另外，BTIG 分析師指超值餐不能推高升利潤，只可帶動人流。

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撰文 : 鍾采餘

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